İstanbul'un delil avcıları
İstanbul Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü bünyesindeki Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarı ile Adli Görüntüleme Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul suçların aydınlatılması ve şüphelilerin tespiti noktasında hassasiyetle çalışıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kentte güvenliği arttırarak suç oranlarını azaltmak ve olası durumlarda şüphelileri kısa sürede yakalamak için aralıksız çalışıyor. Teşkilattaki birçok birim gibi Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de suç ve suçlularla mücadele kapsamında adalete katkı sağlıyor.
İstanbul Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarı ekipleri, kentte işlenen suçların faillerine ulaşılması noktasında, laboratuvar ortamında yoğun çaba sarf ediyor.
Olayların aydınlatılması için "iz süren" ekipler, toplanan delilleri laboratuvar ortamında değerlendirerek, terör saldırıları, cinayet, hırsızlık, yaralama ve tecavüz gibi olayları aydınlatmak için çalışma yürütüyor. Çalışmalar sonucu tespit edilen parmak izleriyle, birçok suçun failine kısa sürede ulaşılıyor.