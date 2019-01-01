İstanbul'un delil avcıları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kentte güvenliği arttırarak suç oranlarını azaltmak ve olası durumlarda şüphelileri kısa sürede yakalamak için aralıksız çalışıyor. Teşkilattaki birçok birim gibi Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de suç ve suçlularla mücadele kapsamında adalete katkı sağlıyor.



