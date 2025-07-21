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  4. İstanbul'un dev AVM'sinde asma tavan çöktü; yaralılar var!

İstanbul'un dev AVM'sinde asma tavan çöktü

İstanbul'da bir alışveriş merkezinin yemek katındaki asma tavan çöktü. Olayda 1 kişi yaralanırken, yemek katı güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Kaynak: DHA / İHA
İstanbul'un dev AVM'sinde asma tavan çöktü - Resim: 1

Olay, saat 19.30 sıralarında İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi'nde bulunan AVM'de meydana geldi. 

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İstanbul'un dev AVM'sinde asma tavan çöktü - Resim: 2

Yemek katındaki asma tavanın bir kısmı henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

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İstanbul'un dev AVM'sinde asma tavan çöktü - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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İstanbul'un dev AVM'sinde asma tavan çöktü - Resim: 4

Çökme nedeniyle bir kişinin yaraladığı öğrenilirken AVM’nin yemek katı ekiplerin aldığı güvenlik önlemi nedeniyle kapatıldı. 

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