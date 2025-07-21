İstanbul'un dev AVM'sinde asma tavan çöktü
İstanbul'da bir alışveriş merkezinin yemek katındaki asma tavan çöktü. Olayda 1 kişi yaralanırken, yemek katı güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.
Kaynak: DHA / İHA
Olay, saat 19.30 sıralarında İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi'nde bulunan AVM'de meydana geldi.
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Yemek katındaki asma tavanın bir kısmı henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Çökme nedeniyle bir kişinin yaraladığı öğrenilirken AVM’nin yemek katı ekiplerin aldığı güvenlik önlemi nedeniyle kapatıldı.
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