İstanbul'un dev AVM'sinde kadına şiddet: Boşanma aşamasındaki eşini takip edip saldırdı
İstanbul Mecidiyeköy'deki dev AVM bir kadına şiddet olayına sahne oldu. Boşanma aşamasındaki bir kişi adım adım takip ettiği eşini alışveriş merkezinde herkesin gözü önünde darp etti.
Mecidiyeköy'de 9 gün yanında çalıştığı patronundan yevmiyesini almak için AVM'ye gelen kadın, 2 yıldır boşanma aşamasında olduğu, kendisini takip eden eşi tarafından saldırıya uğradı. Hem boşanma aşamasındaki eşine hem de patronuna saldıran şüpheli gözaltına alındı. Olay, 15 Ağustos'ta Mecidiyeköy'de AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 17 yıldır şiddet gördüğünü öne sürdüğü eşi S.T.'a (40) boşanma davası açan ve 2 yıldır ayrı yaşayan iki çocuk annesi G.T. (33), K.A.’den iş istedi. 9 gün boyunca K.A.'nın yanında çalışan kadın iş bitimi, banka hesabının bloke olması nedeniyle yevmiyesini elden almak istedi.
Olay günü Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde oturduğu evinden çıkan kadın, patronu K.A. ile buluşmak için Mecidiyeköy’deki AVM’ye geldi. Burada ortak alandaki masada oturan kadın, patronundan 9 günlük yevmiyesini aldı. G.T. tam kalkacağı sırada kendilerini cep telefonu ile kayda alan kocası S.T. tarafından saldırıya uğradı. Özel güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kadın kurtarıldı.
Etrafa küfür ve tehditler savuran S.T. ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. G.T. kendisine saldıran eşinden şikayetçi olurken, emniyette ifadesi alınarak ‘kasten yaralama’ suçundan adli işlem yapılan S.T., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
G.T. , “Eşim S.T. 17 yıldır bana şiddet uyguluyor. Bu nedenden dolayı 2 senedir ayrılma aşamasındayız. Beni takip ediyor darbediyor, gittiğim iş yerlerini basıyor. Bütün işlerimden ediyor. Çocuklarımı darbedip annesi yaptı diyor. Geçici velayeti ona verilen çocuğumla görüşmeme engel oluyor. Birçok davadan yargılanıyor. Sadece ifadesi alınıp bırakılan bu şahıs beni öldürmekle tehdit ediyor. Kızımı arayıp anneni öldüreceğim, annen dışarıya çıktığı zaman haber ver diyor. Önünü kesiyor" dedi.