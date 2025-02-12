İstanbul'un dev AVM'sinde yangın paniği
İstanbul’da bulunan Akasya AVM’nin-1. katındaki havalandırma sisteminde yangın çıktı.
Kaynak: DHA / İHA
Üsküdar'da bulunan Akasya AVM’nin -1. katındaki havalandırma sisteminde yangın çıktı.
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AVM’ye gelen vatandaşlar hızla tahliye edilirken, alışveriş merkezinin içerisi yoğun dumanla doldu.
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Olay yerine sevk edilen itfaiye ve UMKE ekipleri yangına müdahale etti.
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Alışveriş merkezinde bulunan vatandaşların panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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