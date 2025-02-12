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İstanbul'un dev AVM'sinde yangın paniği

İstanbul’da bulunan Akasya AVM’nin-1. katındaki havalandırma sisteminde yangın çıktı.

Kaynak: DHA / İHA
İstanbul'un dev AVM'sinde yangın paniği - Resim: 1

Üsküdar'da bulunan Akasya AVM’nin -1. katındaki havalandırma sisteminde yangın çıktı.

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İstanbul'un dev AVM'sinde yangın paniği - Resim: 2

AVM’ye gelen vatandaşlar hızla tahliye edilirken, alışveriş merkezinin içerisi yoğun dumanla doldu.

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İstanbul'un dev AVM'sinde yangın paniği - Resim: 3

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve UMKE ekipleri yangına müdahale etti.

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İstanbul'un dev AVM'sinde yangın paniği - Resim: 4

Alışveriş merkezinde bulunan vatandaşların panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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