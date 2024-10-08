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İstanbul'un dev barajı çöle dönüştü: Manzara korkunç

Mega kent İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 36.48'e düştü.

İstanbul'un dev barajı çöle dönüştü: Manzara korkunç - Resim: 1

Yağışsız bir sonbahar geçiren İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 36.48'e düştü.

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İstanbul'un dev barajı çöle dönüştü: Manzara korkunç - Resim: 2

İSKİ verilerine göre, son 10 yılın en düşük su seviyesini gören Alibey Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 7.41'e geriledi. 

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İstanbul'un dev barajı çöle dönüştü: Manzara korkunç - Resim: 3

Alibey Barajı'nın 8 Ekim tarihi dikkate alınarak son 10 yıla bakıldığında en düşük doluluk oranı 2021 yılında yüzde 19.54 olarak ölçülmüştü. 

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İstanbul'un dev barajı çöle dönüştü: Manzara korkunç - Resim: 4

Alibey Barajı'nda geçen yıl bugün yüzde 24.76 olan doluluk oranı ise yüzde 7.41 olarak en düşük seviyeyi gördü. 

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