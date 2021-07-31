İstanbul'un en büyük su kaynağında korkutan görüntü
İstanbul’un en büyük su kaynaklarından bir tanesi olan Sazlıbosna Gölü’nün üzerini kaplayan yeşil tabaka görenleri endişelendirdi. Yetkililer konuyla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul’da önemli su kaynaklarından Sazlıbosna Gölü’nün üzeri yeşil bir tabaka ile kaplandı.
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Suyun üzerine ayrı bir katman oluşturan tabakanın göl kenarındaki otlara ve taşlara da bulaştığı da görüldü.
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Yapılan ihbarlar üzerine ekipler tabaka ve sudan numuneler alarak inceleme başlattı.
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