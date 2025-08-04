İstanbul'un Esencılısı Esenyurt'ta genç kadına güpegündüz kabusu yaşattılar

Olay, Cuma günü sabah saatlerinde Esenyurt ilçesi Osmangazi Mahallesi 2617'nci Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir fabrikada gece vardiyasında çalışan kadın, sabah evine dönerken henüz kimliği belirlenemeyen hırsızlar tarafından kapkaç girişimine uğradı.