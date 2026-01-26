İstanbul'un Esencılısı Esenyurt'ta silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 2 grup arasında parkta çıkan tartışmada silahlar konuştu. Bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 19.00 sıralarında İstanbul'un Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi.
İddiaya göre, A.A. (30) ve arkadaşları parkta oturdukları sırada yanlarına daha önce aralarında husumet olan A.M. ve arkadaşları geldi. Bunun üzerine iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan A.M. yanında bulunan silahla A.A. ve arkadaşlarına ateş etti.
Bu sırada diğer tarafında saldırıya karşılık vermesiyle silahlı çatışma çıktı. Silahlardan çıkan kurşunlar A.A.'a, arkadaşı V.T. ve saldırıyı başlatan A.M.'ye isabet etti.
