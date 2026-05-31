İstanbul'un fethinin 573. yılında 1453 dronla Yenikapı'da muhteşem görsel şölen
İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliği tarafından Yenikapı Sahili'nde düzenlenen etkinlikte 1453 dron ile görsel bir şölen sunuldu. Gökyüzünde Türk bayrağı ve fethin müjdecisi olan o meşhur Hadis-i Şerif ışıklarla yansıtıldı.
İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü, kent genelinde düzenlenen coşkulu etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Valiliği'nin organizasyonuyla Yenikapı Sahili'nde gerçekleştirilen ve tam 1453 dronun kullanıldığı devasa ışık gösterisi, İstanbullulara unutulmaz anlar yaşattı.
Yenikapı Sahili'ni dolduran binlerce vatandaşın büyük bir heyecanla şahitlik ettiği etkinlikte, geceyi aydınlatan 1453 dron senkronize bir şekilde hareket ederek gökyüzüne birbirinden anlamlı tarihi figürler çizdi.
Özellikle ay-yıldızlı Türk bayrağının ışıklarla gökyüzünde dalgalandığı anlar, alanı dolduran izleyenlerden büyük alkış topladı.
Etkinlikte gösterinin en dikkat çeken ve duygu yüklü anlarından biri ise şüphesiz dini ve tarihi mesajın yansıtıldığı bölüm oldu.