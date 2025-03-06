İstanbul'un gizli cenneti Madam Marta Koyu kurtuldu
İstanbul’da Adalar’ın en önemli yerlerinden biri olan Madam Marta Koyu’nu ticari faaliyete açacak ihale iptal edildi.
Kaynak: Fotoğraflar: GoogleMaps
Adalar Belediyesi’nin açtığı dava sonucu, Burgazada’da doğal sit alanı olan Madam Marta Koyu’nun 45 bin 986 metrekarelik alanını ticari faaliyete açacak ihale iptal edildi.
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Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat “Madam Marta Koyu korunacak, doğal kalacak” dedi.
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Karar, Ada halkı ve yaşam savunucuları tarafından da sevinçle karşılandı. Burgazada Mahalle Meclisi, Marta Koyu Dayanışması "Kıyılar hepimizin, Madam Martha koyu halkındır, halkın kalacak" dedi.
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Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü , tüm tepkilere rağmen Burgazada’da doğal sit alanı olan Madam Martha Koyu’nu kiraya vermek üzere 8 Mayıs 2024 günü ihale düzenledi.
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