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  3. 02 Eylül 2020 12:41

İstanbul'un gizli sarayı böyle görüntülendi

Sultanahmet'in güney tarafında bulunan Bizans kalıntısının yer aldığı saray, şimdi bir otel olarak kullanılan Tarihi Sultanahmet Cezaevi'nin aşağısında ve kafetaryanın altında yer alıyor.

İstanbul'un gizli sarayı böyle görüntülendi

Dört büyük imparatorluğa başkentlik yapan İstanbul'un yer altında Roma, Bizans, Latin ve Osmanlı döneminden kalan yapılara rastlamak hala mümkün.

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İstanbul'un gizli sarayı böyle görüntülendi

Sultanahmet'in güney tarafında bulunan Bizans kalıntısının yer aldığı saray da onlar arasında yer alıyor.

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İstanbul'un gizli sarayı böyle görüntülendi

Şimdi bir otel olarak kullanılan Tarihi Sultanahmet Cezaevi'nin aşağısında ve kafetaryanın altında bulunan saray kalıntılarının I. Konstantius tarafından 324-337 arasında inşasına başlanılan Büyük Saray (Palatium Magnum) Magnaura Sarayı'nın bir bölümü olduğu tahmin ediliyor.

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İstanbul'un gizli sarayı böyle görüntülendi

Bu sarayda yabancı elçilerin kabulünün yapıldığı belirtilirken, alanın içinde hamamı ve kilisesi olan ünlü sarayın sadece bir kısmı olduğu ifade ediliyor.

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