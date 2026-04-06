İstanbul'un göbeğinde dehşet dolu dakikalar: Döner bıçağıyla boğazını kesti
İstanbul Eminönü'nde bir kişi, büfeden aldığı döner bıçağıyla kendine zarar verdi. Ağır yaralanan şahıs polise zor anlar yaşattı. Kan kaybeden şüpheli sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Sirkeci Vapur İskelesi önünde meydana geldi. İddiaya göre isminin C.G.olduğu öğrenilen kişi sahilde bulunan büfeden döner bıçağı aldı.
Bağırmaya başlayan şüpheli bir süre sonra elindeki bıçakla boğazını kesti. Ağır yaralanan C.G. polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen uzun bir süre yaralı halde sahilde yürümeye devam etti.
BIÇAKLA BOĞAZINI KESTİ
Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yürüdüğü sırada kan kaybeden C.G.'ye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan C.G. ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eşiyle anlaşmazlık yaşadığı bilgisi edinilen C.G.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.(DHA)