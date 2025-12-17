  1. Anasayfa
  4. İstanbul'un göbeğinde dehşet: Ters yöne giren araç yayaları ezip geçti!

İstanbul'un göbeğinde dehşet: Ters yöne giren araç yayaları ezip geçti... Ölü ve yaralılar var

İstanbul Şişli'de ters yönde ilerleyen otomobil önce motosiklete ardından yayalara çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Otomobilin yayalara çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA / İHA
İstanbul'un göbeğinde dehşet: Ters yöne giren araç yayaları ezip geçti... Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Kaza, saat 15.45 sıralarında Halide Edip Adıvar Mahallesi Darulaceze Caddesi'nde meydana geldi. 

İstanbul'un göbeğinde dehşet: Ters yöne giren araç yayaları ezip geçti... Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

İddiaya göre, E.Y. (64) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters yöne girdi.

İstanbul'un göbeğinde dehşet: Ters yöne giren araç yayaları ezip geçti... Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Ters yönde ilerleyen otomobil önce seyir halindeki motosikletli kuryeye, ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarptı.

İstanbul'un göbeğinde dehşet: Ters yöne giren araç yayaları ezip geçti... Ölü ve yaralılar var - Resim: 4

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. 

