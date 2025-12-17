İstanbul'un göbeğinde dehşet: Ters yöne giren araç yayaları ezip geçti... Ölü ve yaralılar var
İstanbul Şişli'de ters yönde ilerleyen otomobil önce motosiklete ardından yayalara çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Otomobilin yayalara çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA / İHA
Kaza, saat 15.45 sıralarında Halide Edip Adıvar Mahallesi Darulaceze Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, E.Y. (64) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters yöne girdi.
Ters yönde ilerleyen otomobil önce seyir halindeki motosikletli kuryeye, ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.
