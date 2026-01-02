İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Önce motosiklete, sonra yayalara çarptı
İstanbul Eminönü'nde bir otomobil, önce motosiklete ardından dükkanın önündekilere çarptı. 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Fatih Eminönü'nde ara sokaktan çıkan otomobil, önce üzerinde iki kişinin olduğu motosiklete ardından dükkanın önündekilere çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
1 / 4
Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.
2 / 4
Kazanı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
3 / 4
4 / 4