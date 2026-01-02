  1. Anasayfa
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Önce motosiklete, sonra yayalara çarptı

İstanbul Eminönü'nde bir otomobil, önce motosiklete ardından dükkanın önündekilere çarptı. 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Fatih Eminönü'nde ara sokaktan çıkan otomobil, önce üzerinde iki kişinin olduğu motosiklete ardından dükkanın önündekilere çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. 

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. 

Kazanı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

