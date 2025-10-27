İstanbul'un göbeğinde film sahnelerini aratmayan hırsızlık!

Olay, 3 Ağustos Pazar günü saat 03.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi meydandaki bankta uyumaya başladı. O sırada yanına yaklaşan bir şüpheli, uyuyan adamın cep telefonunu çaldı. Kısa bir süre sonra uyanan kişi, telefonunun yanında olmadığını fark edince paniğe kapıldı.