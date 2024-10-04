İstanbul'un göbeğinde genç kıza taciz: Serbest kaldılar
İstanbul Beyoğlu'nda bir genç kızın önünü kesen 2 saldırgan, önce genç kıza sarılmaya kalkıştı, ardından da genç kızı yere yatırıp taciz etti. Genç yaşadığı kabus güvenlik kameralarına yansırken, zanlıların gasptan, adam yaralama, cinsel saldırıdan oto hırsızlığına kadar birçok suç dosyası olduğu ortaya çıktı. Zanlıların ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılması büyük tepki çekti.
Olay, geçtiğimiz hafta İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana geldi. 23 yaşındaki genç kız sabaha karşı evine giderken peşine 2 kişi takıldı.
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yaşanan taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı. Yoldan geçen genç kızın önünü kesen 2 şahıstan biri, genç kızı yere yatırarak taciz etti. Genç
Olay, 24 Eylül tarihinde Beyoğlu ilçesi Şehit Muhtar Mahallesi Balo Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine gitmekte olan İrem A.’nın (25) peşine takılan Semir T. ve Ömer K., bir süre sonra önünü kestikleri genç kızı taciz etmeye başladı. Genç kızı duvara sıkıştıran şahıslardan biri, daha sonra genç kızı yere yatırarak taciz etmeye devam etti. Şahsın yanında duran arkadaşı ise olanları seyretti.
Genç kızın yerde tacize uğradığını gören vatandaşlar olaya müdahale etti. Şahıslar vatandaşlar tarafından bölgeden uzaklaştırılırken, tacize uğrayan genç kız yine çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Olay sonrası polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Beyoğlu Güven Timi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu şüpheliler Semir T. ve Ömer K., yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve şahısların çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenildi.