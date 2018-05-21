İstanbul'un göbeğinde geyik üretim merkezi

"Hayvanların insanlarla temasını çok istemiyoruz"

Doğa Koruma Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Resul Doğan, İstanbul’da yaban hayatı üretim istayonunun ilgi çektiğini belirtti. Geyiklerin insanlarla temasını istemediklerinin de altını çizen Doğan, "İstanbul, Avrupa’nın en büyük metropolü. İstanbul’un güneyi ve kuzeyi farklılık arz ediyor. Yüzde 44’ü orman ve ormanlık alanda çok zengin bir yaban hayatı var. Burası ilgi çeken bir yer. Belgrad Ormanı, piknik ve gezi amaçlı ziyaretçilere açık olduğu için insanlar çok ilgi gösteriyor. Bu bizim çok istediğimiz bir durum da değil. Yani hayvanların insanlarla temasını çok istemiyoruz. Çünkü burada çoğalan hayvanları yeniden yaban hayatına dönmesini sağlamamız lazım. İnsanlarla mümkün mertebe temasının az olmasını istiyoruz" dedi.