İstanbul'un göbeğinde güpegündüz silahlı saldırı kamerada!

Esnaf Ü.K., "Saat 18.00 sıralarında biz çalışıyorduk, bir anda silah sesleri duyduk. Yolun karşısına baktık. Bir kişi diğerini silahla kovalıyordu. Kovalarken de silahla ateş etti. Şahsın attığı kurşun yoldan geçen başka bir kişiye isabet etti. Alakasız biri, yaşlı bir adam vuruldu. Hemen polisler gelip olaya müdahale etti. Şahsı kelepçelediler. Saldırgan yakalandı. Eminönü’nün ortasında bu tarz şeylerin olması şaşırtıcı, bizi üzüyor. Bu tarz durumlarda can güvenliğimizin olmadığını düşünüyoruz. Saldırıya uğrayan kişiyi de polis ekipleri götürdü. Saldıran kişiyle önceden bir husumeti olduğu söyleniliyor ama konunun içeriğini bilmiyoruz. Yaralı bacağından vurulmuş. Bacağından kan geliyordu, ambulansa kaldırıldı" dedi.