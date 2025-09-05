İstanbul'un göbeğinde güpegündüz soygun şoku: Kepengi açıp, kapıyı balyozla kırdılar!

'BİR ANDA İÇERİ GİRDİLER'

Görgü tanığı Y.Ş., "İlk önce geldiler 3-4 tur attılar burada. En kolay anı kolladılar. Bir anda geldiler ellerinde valiz balyoz herşey vardı. Bir anda girdiler içeri kepengi kırdılar sonrasında camı kırmaya çalıştılar. Camı kırmakta çok zorlandılar. Çok zor olacağını anlayınca kaçtılar. Toplamda 4 kişilerdi 2 motosiklet vardı. Heryerleri kapalıydı. Yüzleri kapalıydı kafasında kask vardı. Silah yoktu yanlarında sadece balyozla geldiler. Çevredeki esnaf müdahale etti ama korkmadılar en son ana kadar kırmak için uğraştılar. Camı çok zor kırdılar ondan sonra kaçtılar" diye konuştu.(DHA)