İstanbul'un göbeğinde ilginç görüntü: Üç dilde ''ben eşeğim'' yazıları yapıştırdılar
İstanbul'un göbeği Şişli'de tek gidiş tek geliş yola park edilerek 48 saat boyunca burada bırakılan aracın üzerine Türkçe, İngilizce ve Rusça "ben eşeğim" yazılı kağıtlar yapıştırıldı
Kaynak: DHA
Olay, 27 Mayıs Salı günü öğle saatlerinde İstanbul'un Şişli ilçesi Merkez Mahallesi’nde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre bir sürücü yaklaşık 2 milyon lira değerindeki aracını tek gidiş tek geliş olan yola bıraktı.
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Ancak sürücü 48 saat boyunca aracının yanına gelmedi. Bu duruma tepki gösteren çevre esnafı ise Türkçe, İngilizce ve Rusça 'Ben eşeğim' yazılı kâğıtları aracın birçok yerine yapıştırdı.
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Bir süre sonra aracının başına gelen sürücünün daha sonra olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.(DHA)
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