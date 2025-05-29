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  4. İstanbul'un göbeğinde ''eşeklik'' eden sürücünün aracına ''Ben eşeğim'' yazıları yapıştırıldı!

İstanbul'un göbeğinde ilginç görüntü: Üç dilde ''ben eşeğim'' yazıları yapıştırdılar

İstanbul'un göbeği Şişli'de tek gidiş tek geliş yola park edilerek 48 saat boyunca burada bırakılan aracın üzerine Türkçe, İngilizce ve Rusça "ben eşeğim" yazılı kağıtlar yapıştırıldı

Kaynak: DHA
İstanbul'un göbeğinde ilginç görüntü: Üç dilde ''ben eşeğim'' yazıları yapıştırdılar - Resim: 1

Olay, 27 Mayıs Salı günü öğle saatlerinde İstanbul'un Şişli ilçesi Merkez Mahallesi’nde meydana geldi.

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İstanbul'un göbeğinde ilginç görüntü: Üç dilde ''ben eşeğim'' yazıları yapıştırdılar - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre bir sürücü yaklaşık 2 milyon lira değerindeki aracını tek gidiş tek geliş olan yola bıraktı.

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İstanbul'un göbeğinde ilginç görüntü: Üç dilde ''ben eşeğim'' yazıları yapıştırdılar - Resim: 3

Ancak sürücü 48 saat boyunca aracının yanına gelmedi. Bu duruma tepki gösteren çevre esnafı ise Türkçe, İngilizce ve Rusça 'Ben eşeğim' yazılı kâğıtları aracın birçok yerine yapıştırdı.

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İstanbul'un göbeğinde ilginç görüntü: Üç dilde ''ben eşeğim'' yazıları yapıştırdılar - Resim: 4

Bir süre sonra aracının başına gelen sürücünün daha sonra olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.(DHA)

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