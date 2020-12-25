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  3. 25 Aralık 2020 14:01

İstanbul'un göbeğinde inanılmaz anlar

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre önceden aralarında husumet bulunan 2 grup, cadde üzerinde karşı karşıya geldi.

İstanbul'un göbeğinde inanılmaz anlar

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre önceden aralarında husumet bulunan 2 grup, cadde üzerinde karşı karşıya geldi.

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İstanbul'un göbeğinde inanılmaz anlar

Sözlü olarak başlayan ve küfürleşmeye varan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Bıçakların ve sopaların çekilmesi üzerine taraflar birbirine saldırmaya başladı.

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İstanbul'un göbeğinde inanılmaz anlar

Dakikalarca süren kavgada bıçak ve sopayla saldıran gruba diğer grup duba ve sopalarla karşılık verdi. Kavgada sırtından 3 kez ve kafa kısmından 2 kez bıçakla yaralanan Bayram Yavuz ve Murat Yavuz ağır yaralanarak yere savruldu.

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İstanbul'un göbeğinde inanılmaz anlar

DUBA, SOPA VE BIÇAKLARLA GÜPEGÜNDÜZ BİRBİRİNE GİRDİLER
Kavgaya karışan diğer 3 şüpheli ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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