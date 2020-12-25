İstanbul'un göbeğinde inanılmaz anlar

Dakikalarca süren kavgada bıçak ve sopayla saldıran gruba diğer grup duba ve sopalarla karşılık verdi. Kavgada sırtından 3 kez ve kafa kısmından 2 kez bıçakla yaralanan Bayram Yavuz ve Murat Yavuz ağır yaralanarak yere savruldu.