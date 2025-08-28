  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'un göbeğinde iş yerindeki kuyuda ceset bulundu

İstanbul'un göbeğinde iş yerindeki kuyudan ceset çıktı!

İstanbul Fatih'te inşaat malzemeleri satan bir iş yerindeki kuyuda erkek cesedi bulundu. Cesedin 8 gündür kayıp olan S.D.'ye ait olduğu tespit edildi.

Kaynak: DHA
İstanbul'un göbeğinde iş yerindeki kuyudan ceset çıktı! - Resim: 1

Olay akşam saatlerinde Cibali Mahallesi Cibali Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat malzemesi ve kum satan bir iş yerinden gelen kötü kokular üzerine mahalle sakinleri durumu ihbar etti. 

1 / 7
İstanbul'un göbeğinde iş yerindeki kuyudan ceset çıktı! - Resim: 2

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasında iş yerindeki kuyu içerisinde erkek cesedi olduğu belirlendi. 

2 / 7
İstanbul'un göbeğinde iş yerindeki kuyudan ceset çıktı! - Resim: 3

Yapılan incelemede, cesedin 8 gündür kayıp olarak aranan S.D.'ye ait olduğu belirlendi. 

3 / 7
İstanbul'un göbeğinde iş yerindeki kuyudan ceset çıktı! - Resim: 4

Polis olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.(DHA)

4 / 7