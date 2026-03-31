İstanbul'un göbeğinde korkunç olay: Sokak ortasında öldürüldü
İstanbul Laleli'de özel bir lojistik firmasında kurye olarak çalışan yabancı uyruklu A.İ., sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.30 sıralarında Balabanağa Mahallesi Zeynep Kamil Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, özel bir lojistik firmasında kurye olarak çalışan yabancı uyruklu A.İ. sokakta yanına gelen kimliği belirsiz şüpheli tarafından silahla başından vuruldu. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda ağır yaralandığı belirlenen İ., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri ise güvenlik önlemleri alarak çevrede incelemelerde bulunurken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)
