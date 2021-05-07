İstanbul'un göbeğinde meğer gerçekten insanlık ölmüş dedirten an kamerada!

O anları anlatan Buğra Redkan, "Sahilde tek başıma oturuyordum. O ara motoruma doğru yönelirken, birinin tekerlekli sandalye ile yere düştüğünü gördüm. Aramızda da baya bir mesafe vardı. 'İnsanlar kaldırır' diye düşündüm. Aramızda baya bir mesafe olduğu bundan dolayı çok fazla yeltenmedim. Aramızda yaklaşık 150 metre vardı. Ben çevredeki insanlar yanına gidip kaldırırlar diye düşünüyordum. Bu sırada motoruma bindim. Vatandaşın düştüğü yere doğru gidiyordum. Kırmızı ışıkta bekleyen insanlar vardı. Araçlar geçiyordu. Ama vatandaşın halen yerde olduğunu gördüm. Hiç kimse yardım etmiyordu. Bende motorun kontağını kapatıp yardımına koştum. Yaklaşık bir 50 metre koştum. Araçların arasından geçtim. Çünkü hiç kimse hiçbir şekilde yardım etmiyordu. Ben direk yanına giderek kaldırdım. İyi olup, olmadığını sordum. Kendisinin iyi olduğunu söyledi. Kaldırdıktan sonra kendisi hemen gitme gereği duydu. Ben yardım ettikten sonra insanlar 'Hiç kimse yardım etmiyor' demeye başladılar. Oysaki kendileri de hiçbir şekilde yardım etmediler. Çok acınası bir durumdu ve çok üzüldüm. İnsanların böyle bir şey yapması hiç hoş değil. Çok üzücü bir olay" dedi.