İstanbul'un göbeğinde sokak ortasında kadına şiddet
İstanbul Beyoğlu'nda izinli gününde olan bekçi sokak ortasında bir kadının darbedildiğini görünce şüpheliyle tartışıp silahla bacağından vurdu. Yaşanan tartışma ve bekçinin şüpheliyi silahla vurması güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, 01 Nisan günü saat 01.20 sıralarında Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Rıhtım Aralığı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Bahçelievler’de görev yapan bekçi Y.S. izinli olduğu sırada sokakta yanındaki kadını darp ettiğini gördüğü Türkmenistan Uyruklu Bayram Mehrimanov ile tartışmaya başladı.
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Tartışma kısa sürede büyüdü kavgaya dönüştü. Bu sırada belinden beylik tabancasını çeken bekçi Yunus S. Bayram Mehrimanov’u bacağından vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekipleri bacağından yaralanan Mehrimanov’u olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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