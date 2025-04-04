İstanbul'un göbeğinde sokak ortasında kadına şiddet

Olay, 01 Nisan günü saat 01.20 sıralarında Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Rıhtım Aralığı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Bahçelievler’de görev yapan bekçi Y.S. izinli olduğu sırada sokakta yanındaki kadını darp ettiğini gördüğü Türkmenistan Uyruklu Bayram Mehrimanov ile tartışmaya başladı.