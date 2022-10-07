İstanbul'un göbeğindeki isimsiz mezarların sırrı! Sebebi duyanları şaşırtıyor
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan cellat mezarlığı havadan görüntülendi. Mezarların kimlere ait olduğu ise bilinmiyor. Osmanlı döneminde ölen cellatlara beddua edilmesini önlemek için mezarlara isim yazılmadığı belirtiliyor.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde padişahların verdiği hükümleri uygulayan cellatların toplu halde bulunduğu İstanbul’daki bilinmeyen mezarlığın son durumu havadan görüntülendi.
Yıllar içerisinde bakımsızlıktan dolayı kaybolan cellatların mezar taşlarında kim olduklarına dair hiçbir bilgi yer almıyor.
Beyoğlu’nda bulunan Gaysuni Zade Mehmet Efendi Camii haziresinde bilinmeyen toplu cellat mezarlığı bulunuyor. Ancak bu mezar taşlarını ilk bakışta fark etmek çok zor. Yoldan geçerken bakıldığında bir mezar taşı olduğunu anlamak neredeyse mümkün değil. Üzerinde ne ölen kişinin ismi nede ona dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.
Çünkü Osmanlı Döneminde cellatların mezar taşlarında herhangi bir bilgi yazılmamasına dair karar uygulanıyordu. Mezar taşları üzerine beddua edilmesini engellemek için herhangi bir bilgi yazılmadığı biliniyor.