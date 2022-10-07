İstanbul'un göbeğindeki isimsiz mezarların sırrı! Sebebi duyanları şaşırtıyor

Beyoğlu’nda bulunan Gaysuni Zade Mehmet Efendi Camii haziresinde bilinmeyen toplu cellat mezarlığı bulunuyor. Ancak bu mezar taşlarını ilk bakışta fark etmek çok zor. Yoldan geçerken bakıldığında bir mezar taşı olduğunu anlamak neredeyse mümkün değil. Üzerinde ne ölen kişinin ismi nede ona dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.