İstanbul'un göbeğindeki kentsel dönüşüm manzarası ''pes'' dedirtti!
İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binaların yerleri, aradan geçen 5 yıla rağmen inşaat sahasına değil, madde bağımlılarının ve kağıt toplayıcılarının meskenine dönüştü. "Akşam 10'dan sonra sokağa çıkmaya korkuyoruz" diyen mahalleli, plansız yıkımlar ve temizlenmeyen moloz yığınları nedeniyle hem sağlık hem de güvenlik endişesi yaşıyor.
Güngören Sanayi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm vaadiyle yaklaşık 3 yıl önce yıkılan binaların yerini modern yapılar yerine çöp ve moloz dağları aldı.
Belediye ekipleri tarafından temizlenmediği iddia edilen bu alanlar, hem çevre kirliliği hem de ciddi sağlık risklerini beraberinde getiriyor.
Mahalle sakinleri, belediyeye defalarca başvurduklarını ancak alanın bakımsız bırakılması nedeniyle tepkilerinin her geçen gün arttığını dile getiriyor.
Bölgedeki güvenlik sorununa dikkat çeken mahalle sakini Aydın Algün, durumun vahametini belirterek "Buraya akşam saat 10’dan sonra çıkamıyoruz, korkuyoruz; her türlü insan var. Kağıt toplayıcıları sürekli kamyonlarla geliyorlar, her sokaktalar. Tedirginlikten sokağa adım atamaz olduk. Ben çocuğumu bu bölgeden okula tek başına yollayamam, illa eşlik etmem gerekiyor. Burası tam 5 senedir kentsel dönüşüm adı altında bu şekilde terk edildi" şeklinde konuştu.