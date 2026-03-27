İstanbul'un ilk akıllı yolu hizmete girdi: Sürücülere anlık bildirim gönderilecek
İstanbul'un ilk 5G destekli akıllı yolu hizmete alındı. Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik hat üzerindeki gizli buzlanma, kaza veya duran araç bilgisi sürücülere anlık bildirim olarak iletilecek.
İstanbul'da trafik güvenliğini en üst seviyeye taşıyacak olan Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) Test ve Uygulama Koridoru hizmete alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) Test ve Uygulama Koridorunun lansman ve test başlangıç töreninde yaptığı konuşmada, projenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, TÜRKSAT ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi’nin ortak çalışmasıyla hayata geçtiğini kaydetti.
Daha güvenli, daha konforlu, daha verimli seyahat
İnternetin ve otonom araç teknolojilerinin hızla yaygınlaştığı bu dönemde, ulaşım artık sadece yol ve araçtan ibaret olmadığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Araçların birbirleriyle, altyapıyla ve her şeyle (V2X) akıllıca haberleştiği bir ekosistem haline geldi. Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri de araçlar ile altyapı unsurları arasında kablosuz haberleşme yoluyla karşılıklı veri paylaşımını mümkün kılan ileri teknoloji sistemler bütünü olarak tam da bu ihtiyacı karşılıyor"
Bu sistemle sürücülere yol, trafik ve çevre şartlarına ilişkin anlık ve konuma duyarlı bilgiler ulaştırdıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Böylece seyahat daha güvenli, daha konforlu, daha verimli ve çevre dostu hale getiriyoruz." şeklinde konuştu.
Hasdal Kavşağı ve İstanbul Havalimanı Arasında 40 Kilometrelik Güzergah
Uraloğlu, "Bugün, Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasında yaklaşık 40 kilometrelik bir güzergahta, Türkiye’de kooperatif akıllı ulaşım sistemlerinin gerçek trafik şartlarında bütüncül olarak uygulandığı ilk saha örneğini devreye alıyoruz. Bu, sadece bir pilot proje değil; ülkemizin yerli ve milli akıllı ulaşım vizyonunun mihenk taşı, beyni ve geleceğe uzanan yol haritasıdır. Burada atılan her adım, Türkiye’nin akıllı ulaşım altyapısının temelini güçlendirecek ve yarınlara ışık tutacaktır" dedi.
"Yerli ve milli imkanlarla yol kenarı üniteleri ve araç içi ünitelerini tesis ettik"
Uraloğlu, test ve uygulama sürecine başladıkları söz konusu koridorda değişken mesaj işaretleri ve meteorolojik bilgi istasyonları gibi geleneksel Akıllı Ulaşım Sistemleri bileşenleri ile K-AUS altyapısını entegre ettiklerini söyledi. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Yerli ve milli imkanlarla yol kenarı üniteleri ve araç içi ünitelerini tesis ettik. Kamera sistemleri, plaka tanıma sistemleri, değişken mesaj işaretleri ile lidar, radar, loop ve Bluetooth tabanlı araç algılayıcıları gibi bileşenleri de güzergah boyunca devreye aldık."
"Türkiye’de Ulaşım Alanında İlk Kez 5G Baz İstasyonları Kurarak Sistem Optimizasyon Çalışmalarına Başladık"
Koridor üzerinde tesis edilen fiber optik kablo haberleşme altyapısı ve network bileşenlerini yüksek kapasiteli veri iletimini sağlayacak şekilde yapılandırdıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Ayrıca Türkiye’de ulaşım alanında ilk kez 5G baz istasyonları kurarak sistem optimizasyon çalışmalarına başladık. 5G haberleşme altyapısı sayesinde düşük gecikmeli ve yüksek bant kapasitesi ile veri iletişimi sağlayacağız. Söz konusu koridorumuzda test edilecek servisler arasında: Yol Çalışması Uyarı Servisi, Yavaş veya Duran Araç Uyarısı Servisi, Araç İçi Trafik İşaretleri ve Hız Limiti Servisi, Hava Şartları Uyarı Servisi, Acil Durum Aracı Yaklaşıyor Uyarısı Servisi gibi birçok kritik uygulama yer alıyor." açıklamasında bulundu.
Tüm bu verilerin yerli ve milli olarak geliştirdikleri Merkezi Yazılım Platformu tarafından tek bir çatı altında toplanacağını söyleyen Uraloğlu, "Yapay zekâ destekli görüntü işleme ile olaylar otomatik algılanacak ve milisaniyelerle sürücülere iletilecektir. Mobil uygulamamızla da yol kullanıcılarımız anlık bilgilere kolayca ulaşabileceklerdir" dedi.