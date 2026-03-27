İstanbul'un ilk akıllı yolu hizmete girdi: Sürücülere anlık bildirim gönderilecek

Daha güvenli, daha konforlu, daha verimli seyahat

İnternetin ve otonom araç teknolojilerinin hızla yaygınlaştığı bu dönemde, ulaşım artık sadece yol ve araçtan ibaret olmadığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:



"Araçların birbirleriyle, altyapıyla ve her şeyle (V2X) akıllıca haberleştiği bir ekosistem haline geldi. Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri de araçlar ile altyapı unsurları arasında kablosuz haberleşme yoluyla karşılıklı veri paylaşımını mümkün kılan ileri teknoloji sistemler bütünü olarak tam da bu ihtiyacı karşılıyor"

Bu sistemle sürücülere yol, trafik ve çevre şartlarına ilişkin anlık ve konuma duyarlı bilgiler ulaştırdıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Böylece seyahat daha güvenli, daha konforlu, daha verimli ve çevre dostu hale getiriyoruz." şeklinde konuştu.