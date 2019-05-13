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  3. 13 Mayıs 2019 14:35

İstanbul'un ilk şehir hastanesi hızla yükseliyor ! İşte son hali

Dünyanın en büyük hastanelerinden biri olacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 53’ü tamamlandı. Hastalara hizmet verecek örnek oda ve yoğun bakım ünitelerinin ilk kez görüntülendiği hastanede devam eden çalışmalar havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

İstanbul'un ilk şehir hastanesi hızla yükseliyor ! İşte son hali

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İstanbul'un ilk şehir hastanesi hızla yükseliyor ! İşte son hali

Tamamlandığında dünyanın en büyük hastanelerinden biri olacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi’nde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda inşaatı süren hastaneyi İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

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İstanbul'un ilk şehir hastanesi hızla yükseliyor ! İşte son hali

Ziyaret sırasında gezilen ve hastane tamamlandığında vatandaşlara hizmet verecek olan örnek hasta odalarını ve yoğun bakım ünitelerini ise ilk kez İhlas Haber Ajansı görüntüledi. İnşaatı devam eden hastanenin odalarının modern olarak hazırlandığı görüldü.

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İstanbul'un ilk şehir hastanesi hızla yükseliyor ! İşte son hali

İnşaatının yaklaşık yüzde 53’ü tamamlanan şehir hastanesi bünyesinde 8 blok oluşturuldu. Bu kapsamda dev şehir hastanesi bünyesindeki Genel Hastane, Çocuk Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Nöroloji ve Ortopedi Hastanesi, Kalp Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri ile toplamda 2 bin 682 yatağıyla vatandaşlara hizmet verecek.

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