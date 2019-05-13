İstanbul'un ilk şehir hastanesi hızla yükseliyor ! İşte son hali
Dünyanın en büyük hastanelerinden biri olacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 53’ü tamamlandı. Hastalara hizmet verecek örnek oda ve yoğun bakım ünitelerinin ilk kez görüntülendiği hastanede devam eden çalışmalar havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.
Tamamlandığında dünyanın en büyük hastanelerinden biri olacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi’nde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda inşaatı süren hastaneyi İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.
Ziyaret sırasında gezilen ve hastane tamamlandığında vatandaşlara hizmet verecek olan örnek hasta odalarını ve yoğun bakım ünitelerini ise ilk kez İhlas Haber Ajansı görüntüledi. İnşaatı devam eden hastanenin odalarının modern olarak hazırlandığı görüldü.
İnşaatının yaklaşık yüzde 53’ü tamamlanan şehir hastanesi bünyesinde 8 blok oluşturuldu. Bu kapsamda dev şehir hastanesi bünyesindeki Genel Hastane, Çocuk Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Nöroloji ve Ortopedi Hastanesi, Kalp Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri ile toplamda 2 bin 682 yatağıyla vatandaşlara hizmet verecek.