İstanbul'un ilk şehir hastanesi hızla yükseliyor ! İşte son hali

Tamamlandığında dünyanın en büyük hastanelerinden biri olacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi’nde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda inşaatı süren hastaneyi İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.