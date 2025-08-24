İstanbul'un kalbinde 3 kuruşluk hediye çeki için 8 saat kuyrukta beklediler
İstanbul'da bir zincir marketin 10’uncu mağaza açılışı nedeniyle ilk bin müşteriye, kişi başı 1.000 TL'lik hediye çeki dağıtılacağının açıklanmasıyla birlikte binlerce kişi mağazanın önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.
Anpa Gross, 10’uncu şubesini Beşiktaş Fulya AVM'de büyük bir kampanya ile açtı. Açılışa özel ilk 1000 kişiye, 1000 TL’lik alışveriş çeki hediye edildi. Vatandaşlara toplamda 1 Milyon TL değerinde hediye çeki dağıtılmış oldu. Sosyal medyadan duyurulan açılış kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Gece yarısından itibaren mağazanın önüne gelmeye başlayan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Anpa Gross Beşiktaş şubesinin açılmasıyla birlikte alışverişlerine başladı. Açılış renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar bando eşliğinde mağaza çalışanları tarafından karşılandı.
Açılışa ilişkin açıklama yapan Anpa Gross yöneticilerinden Uğur Ekiz, “Anpa Gross olarak 10. şubemizi Beşiktaş Fulya AVM’de açmış bulunmaktayız. Boğaz bölgesinin kalbi olan Beşiktaş’taki ilk mağazamız. 7 bin 500 metre kare alanımızda 20 bin çeşit ürünümüz yer alıyor. 10 bin çeşit ürünümüzde açılışa özel büyük indirimler uyguluyoruz. Yine açılışa özel 1000 kişiye 1000 TL’lik hediye kartı dağıttık. Şu anda vatandaşlarımız bu kartlarla alışverişlerini yapıyorlar. Halkımızın gösterdiği yoğun teveccühten mutluluk duyuyoruz. Bütün çalışmalarımızı halkımızın memnuniyeti için yapıyoruz. Şube açmaya devam edeceğiz” dedi.
Anpa Gross’un Beşiktaş mağazasına özel olarak global markaları da satışa sunduklarına dikkat çeken Ekiz. “Beşiktaş mağazamızda global markalı ürünlerimizi de getirdik. Açılışa özel bu markalarda indirim kampanyaları yaptık. iphone, playstation gibi markaları yüzde 30 indirimleri satışa sunmuş bulunmaktayız” diye konuştu.
Hediye kartı alanların dışında market zincirini takip eden ve açışından haberdar olan vatandaşlar da alışverişleri için ilk açılış gününde Beşiktaş Anpa Gross’u tercih etti. Özellikle uygun fiyatlarıyla dikkat çeken et ve tavuk reyonlarına, temel gıda malzemelerinin satıldığı reyonlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Açılış gününde müzik eşliğinde alışveriş yapan vatandaşlara ikramlar yapıldı, hediyeler verildi.