İstanbul'un kalbinde 3 kuruşluk hediye çeki için 8 saat kuyrukta beklediler

Açılışa ilişkin açıklama yapan Anpa Gross yöneticilerinden Uğur Ekiz, “Anpa Gross olarak 10. şubemizi Beşiktaş Fulya AVM’de açmış bulunmaktayız. Boğaz bölgesinin kalbi olan Beşiktaş’taki ilk mağazamız. 7 bin 500 metre kare alanımızda 20 bin çeşit ürünümüz yer alıyor. 10 bin çeşit ürünümüzde açılışa özel büyük indirimler uyguluyoruz. Yine açılışa özel 1000 kişiye 1000 TL’lik hediye kartı dağıttık. Şu anda vatandaşlarımız bu kartlarla alışverişlerini yapıyorlar. Halkımızın gösterdiği yoğun teveccühten mutluluk duyuyoruz. Bütün çalışmalarımızı halkımızın memnuniyeti için yapıyoruz. Şube açmaya devam edeceğiz” dedi.