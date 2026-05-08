İstanbul'un kalbinde bıçaklı dehşet: Bıçakla insanlara saldırdı, ayağından vurularak durduruldu!
İstanbul Beşiktaş İskelesi önünde elindeki bıçakla çevredeki vatandaşlara rastgele saldıran bir şahıs dehşet saçtı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.
İstanbul'un en yoğun yaya trafiğine sahip noktalarından Beşiktaş İskelesi önü, bugün kan donduran bir saldırıya sahne oldu. Akşam saatlerinde elinde bıçakla beliren bir şahıs, çevredeki vatandaşlara saldırmaya başladı.
Vatandaşların korku içinde etrafa kaçıştığı anlarda, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Elindeki bıçağı bırakması yönündeki uyarılara aldırış etmeyen saldırgan, polis ekipleri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Saldırı ve müdahale anında, saldırganın da aralarında bulunduğu toplam 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. İlk belirlemelere göre yaralıların hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmuyor.
Olayın ardından polis ekipleri iskele önünü emniyet şeridiyle kapatarak geniş bir güvenlik koridoru oluşturdu. Görgü tanıklarının ifadelerine başvurulurken, saldırganın kimliği ve saldırıyı neden gerçekleştirdiğine dair geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.