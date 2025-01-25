İstanbul'un kalbinde restorana silahlı saldırı
İstanbul Şişli'de bir restorana silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
Olay saat 21.30 sıralarında Gülbahar Mahallesi Salih Tozan Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki restoranın önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, yanındaki tabanca ile restorana doğru 5 el ateş ettikten sonra kaçtı.
1 / 5
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin incelemelerinde, restoranın camlarına 4 mermi isabet ettiği ve yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.
2 / 5
Polis ekipleri, restoranda ve çevresinde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı. (DHA)
3 / 5
4 / 5