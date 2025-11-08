  1. Anasayfa
  4. İstanbul'un kalbinde silahlı çatışma: İstiklal Caddesi savaş yerine döndü!

İstanbul'da İstiklal Caddesi’nde bir otel sahibi ile kafeterya sahibi arasında çıkan gürültü tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Otelden silahla çıkan kişi, kafeterya sahibi ve çalışanına ateş açtı. Saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
İstanbul'un kalbinde silahlı çatışma: İstiklal Caddesi savaş yerine döndü - Resim: 1

Olay, saat 10.00 Şehit Muhtar Mahallesi İstiklal Caddesi Bekar Sokak'ta meydana geldi.

İstanbul'un kalbinde silahlı çatışma: İstiklal Caddesi savaş yerine döndü - Resim: 2

İddiaya göre, komşu iki esnaf olan otel sahibi ve kafeterya sahibi arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. 

İstanbul'un kalbinde silahlı çatışma: İstiklal Caddesi savaş yerine döndü - Resim: 3

Tartışmanın büyümesi üzerine silah çıkaran otel sahibi, kafeteryaya inerek sahibini ve çalışanını vurdu. 

İstanbul'un kalbinde silahlı çatışma: İstiklal Caddesi savaş yerine döndü - Resim: 4

Olayda saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine ve sağlık ekibi sevk edildi. 

