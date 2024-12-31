İstanbul'un kalbinde yılbaşı yoğunluğu: Adım atacak yer kalmadı
Yeni yıla saatler kala İstanbul'un kalbi Taksim doldu taştı. İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmadı.
Türkiye'nin yeni yıla girmesine saatler kala, İstanbul'un en işlek noktalarından olan Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde kalabalık artmaya başladı.
Polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemleri alırken, caddede neredeyse adım atacak yer kalmadı.
Binlerce insan, yılbaşı kutlamalarının gözde mekanlarından olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti.
TAKSİM MEYDANI 15 BİNDEN FAZLA KAMERAYLA İZLENİYOR
Taksim Meydanı ve çevresi kurulan 15 binin üzerinde kamera ile Mobil Komuta Merkezi'nde izleniyor. Taksim'de görevli polis ekiplerini ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Selamı Yıldız, "Beşiktaş, Şişli Kadıköy, Bakırköy ve Fatih ilçelerimiz olmak üzere 39 ilçemizde güvenlik tedbirlerimizi aldık. 16 noktada 10 bin 458 ekiple, 55 bin 225 personelimizi 24 saate yayacak şekilde huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmelerini istiyoruz" dedi.