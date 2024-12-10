İstanbul'un kalbinde yol çöktü, 2 evi su bastı
İstanbul Beyoğlu'nda yapılan bir kazı çalışması sırasında yol çöktü, 2 evi su bastı. Mahalleli "yağmur yağmasın diye dua ediyoruz" diyerek isyan etti.
Kaynak: DHA
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Keçeci Piri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki kazı çalışmasının ardından yağan yağmurla birlikte yolda çökme meydana geldi.
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Olay sonucunda çöken toprak, yağmur suyu giderleri kapatınca sokakta bulunan bir binanın zemin katındaki 2 daireye ve asansöre su bastı.
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Binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla evlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
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Suyun bir kısmı olay yerine gelen ekipler tarafından tahliye edilirken evlerdeki bazı eşyalar ise zarar gördü.
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