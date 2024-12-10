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İstanbul'un kalbinde yol çöktü, 2 evi su bastı

İstanbul Beyoğlu'nda yapılan bir kazı çalışması sırasında yol çöktü, 2 evi su bastı. Mahalleli "yağmur yağmasın diye dua ediyoruz" diyerek isyan etti.

Kaynak: DHA
İstanbul'un kalbinde yol çöktü, 2 evi su bastı - Resim: 1

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Keçeci Piri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki kazı çalışmasının ardından yağan yağmurla birlikte yolda çökme meydana geldi.

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İstanbul'un kalbinde yol çöktü, 2 evi su bastı - Resim: 2

Olay sonucunda çöken toprak, yağmur suyu giderleri kapatınca sokakta bulunan bir binanın zemin katındaki 2 daireye ve asansöre su bastı.

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İstanbul'un kalbinde yol çöktü, 2 evi su bastı - Resim: 3

Binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla evlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

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İstanbul'un kalbinde yol çöktü, 2 evi su bastı - Resim: 4

Suyun bir kısmı olay yerine gelen ekipler tarafından tahliye edilirken evlerdeki bazı eşyalar ise zarar gördü.

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