İstanbul'un kalbindeki dev alışveriş merkezinde korkunç ölüm... İntihar mı, kaza mı ?
İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan dev AVM'de korkunç bir ölüm yaşandı. AVM'nin 2'nci katından zemin katına düşen 26 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Şişli'de bir AVM’ye gelen S.B. (26), 2'nci kattan zemine düştü. S.B. olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası S.B.’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.B., akşam saatlerinde AVM’ye geldi.
İkinci kata çıkan S.B. henüz bilinmeyen bir nedenle aşağı düştü. Zemine düşen S.B. için görevliler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
