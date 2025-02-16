İstanbul'un kar hasreti bitiyor: Lapa lapa kar yağacak, megakente çığ düşecek
Geçtiğimiz hafta İstanbul'da megakenti beton ormanına çeviren yapılar nedeniyle şehir merkezi dışında kalan yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı bu hafta tüm şehri etkisi altına almaya hazırlanıyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen kar kalınlığının İstanbul'da 10 santimetreyi bulacağını belirterek yeni hafta için İstanbulluları uyardı.
İstanbul'da geçen hafta aralıklarla devam eden kar yağışı her ne kadar şehir merkezine etki etmese de şehrin hala korunan yüksek noktalarında etkili olmuş ve şehrin bazı ilçeleri kar örtüsü altında kalmıştı.
İstanbul'da nüfüsun en yoğun olduğu şehir merkezinde kar yerine sulu kar ya da yağmur görülürken, şehrin kimi noktaları gerçekten kışı yaşamıştı. İstanbul’da geçen hafta yer yer etkili olan kar yağışının yeni haftada şehrin tamamını sarması bekleniyor.
Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da 21, 22 ve 23 Şubat tarihlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini söyledi. CNN Türk yayınında kar yağışı beklentisine ilişkin konuşan Şen, kar yağışının İstanbul'un yanı sıra Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzey batı kesimlerinde de etkili olacağına dikkat çekti.
Şen, 19 Şubat günü İstanbul'da sıcaklıkların düşeceğini, kentte karla karışık yağmurun etkili olacağını söyledi. Çarşamba gününden sonra sıcaklıklar da bir miktar daha düşüş beklendiğini belirten Şen, 21 Şubat Cuma günü itibariyle kar yağışının İstanbul'da etkili olacağı bilgisini paylaştı.