İstanbul'un ''koronabüsleri''nin ''görünmezlik'' hilesi

“BAKANLIK YAN CAMLARA FİLM UYGULAMASINI ULUSAL GÜVENLİK AÇISINDAN UYGUN GÖRMÜYOR"

“Genellikle emniyet tarafından hem aracın güvenliği için hem de trafik güvenliği için filmler çok çok önem arz ediyor." diyen Suat Sarı, şöyle konuştu: