İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum

Koronavirüs salgını kapsamında vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabilmelerine ve kendi sağlıklarını takip edebilmelerine imkan tanıyan "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması güncellendi. Yapılan değişiklik ile birlikte bazı ilçelerdeki Covid-19 son durumu değişikliği dikkat çekti.



Yapılan güncellemenin ardından menüde mavi renkten kırmızı renge doğru riskler belirlendi. Buna göre mavi düşük riskli bölge olarak görülürken, kırmızı bölümler yüksek riskli alanları ifade ediyor