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  3. 13 Mayıs 2020 14:06

İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum

Sağlık Bakanlığı'nın ''Hayat Eve Sığar'' adlı uygulamasında yayınlanan koronavirüs risk haritası güncellendi. İşte İstanbul'da ilçe ilçe son durum...

İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum

Corona virüsüyle mücadele kapsamında hizmete sunulan Hayat Eve Sığar uygulaması corona virüsü yoğunluk durumlarını gösteriyor. İstanbul'un tüm ilçelerindeki corona virüs yoğunluk haritasında kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İşte, corona İstanbul risk ve yoğunluk durumu ve ilçe ilçe corona virüs vaka ve son durum bilgileri haritası...

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İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum

Koronavirüs salgını kapsamında vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabilmelerine ve kendi sağlıklarını takip edebilmelerine imkan tanıyan "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması güncellendi. Yapılan değişiklik ile birlikte bazı ilçelerdeki Covid-19 son durumu değişikliği dikkat çekti.

Yapılan güncellemenin ardından menüde mavi renkten kırmızı renge doğru riskler belirlendi. Buna göre mavi düşük riskli bölge olarak görülürken, kırmızı bölümler yüksek riskli alanları ifade ediyor

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İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum

Karekod güncellemesi
Ayrıca gelen günceleme ile birlikte artık karekod okutma sistemi de Hayat Eve Sığar uygulamasına gelmiş oldu.

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İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum

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