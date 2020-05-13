İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
Sağlık Bakanlığı'nın ''Hayat Eve Sığar'' adlı uygulamasında yayınlanan koronavirüs risk haritası güncellendi. İşte İstanbul'da ilçe ilçe son durum...
Corona virüsüyle mücadele kapsamında hizmete sunulan Hayat Eve Sığar uygulaması corona virüsü yoğunluk durumlarını gösteriyor. İstanbul'un tüm ilçelerindeki corona virüs yoğunluk haritasında kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İşte, corona İstanbul risk ve yoğunluk durumu ve ilçe ilçe corona virüs vaka ve son durum bilgileri haritası...
Koronavirüs salgını kapsamında vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabilmelerine ve kendi sağlıklarını takip edebilmelerine imkan tanıyan "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması güncellendi. Yapılan değişiklik ile birlikte bazı ilçelerdeki Covid-19 son durumu değişikliği dikkat çekti.
Yapılan güncellemenin ardından menüde mavi renkten kırmızı renge doğru riskler belirlendi. Buna göre mavi düşük riskli bölge olarak görülürken, kırmızı bölümler yüksek riskli alanları ifade ediyor
Karekod güncellemesi
Ayrıca gelen günceleme ile birlikte artık karekod okutma sistemi de Hayat Eve Sığar uygulamasına gelmiş oldu.