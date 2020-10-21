İstanbul'un koronavirüs haritasında şaşırtan ayrıntı!
Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs risk haritasında yer alan bir detay şaşırttı. İstanbul'da iki semt arasındaki fark dikkatlerden kaçmadı.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 116 bin 565 Kovid-19 testi yapıldı, 1894 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1512 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 306 bin 939'a yükseldi.
Toplam test sayısı 12 milyon 641 bin 126'ya ulaştı. Hasta sayısı 351 bin 413, vefat sayısı 9 bin 445, ağır hasta sayısı 1545, aktif hasta sayısı 35 bin 29 oldu.