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  3. 18 Mart 2020 11:09

İstanbul'un lüks caddeleri sessizliğe büründü

İstanbul'da korona virüs önlemleri kapsamında, eğlence mekanları ve kafelerin kapatılmasının ardından kentin işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

İstanbul'un lüks caddeleri sessizliğe büründü

İstanbul'da korona virüs önlemleri kapsamında, eğlence mekanları ve kafelerin kapatılmasının ardından kentin işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

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İstanbul'un lüks caddeleri sessizliğe büründü

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Bağdat Caddesi ve Kalamış, Fenerbahçe de sessizliğe büründü. Caddedeki kafeler kepenk kapattı.

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İstanbul'un lüks caddeleri sessizliğe büründü

İçişleri Bakanlığı`nın 81 il valiliğine `Korona virüs tedbirleri` adı altında gönderdiği ek genelge ile geçtiğimiz gün 00.00 itibariyle `Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin` geçici bir süreliğine durdurulmasına yönelik karar İstanbul`da uygulanmaya devam etti.

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İstanbul'un lüks caddeleri sessizliğe büründü

Kafeterya, çay bahçesi, kıraathane, kahvehane, nargile salonları, internet kafe ve oyun salonları gibi alanların kapanmasının ardından kentteki işlek cadde ve sokaklar boş kaldı.

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