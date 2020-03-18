İstanbul'un lüks caddeleri sessizliğe büründü
İstanbul'da korona virüs önlemleri kapsamında, eğlence mekanları ve kafelerin kapatılmasının ardından kentin işlek cadde ve sokakları boş kaldı.
İstanbul'da korona virüs önlemleri kapsamında, eğlence mekanları ve kafelerin kapatılmasının ardından kentin işlek cadde ve sokakları boş kaldı.
Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Bağdat Caddesi ve Kalamış, Fenerbahçe de sessizliğe büründü. Caddedeki kafeler kepenk kapattı.
İçişleri Bakanlığı`nın 81 il valiliğine `Korona virüs tedbirleri` adı altında gönderdiği ek genelge ile geçtiğimiz gün 00.00 itibariyle `Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin` geçici bir süreliğine durdurulmasına yönelik karar İstanbul`da uygulanmaya devam etti.