İstanbul'un lüks caddeleri sessizliğe büründü

İçişleri Bakanlığı`nın 81 il valiliğine `Korona virüs tedbirleri` adı altında gönderdiği ek genelge ile geçtiğimiz gün 00.00 itibariyle `Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin` geçici bir süreliğine durdurulmasına yönelik karar İstanbul`da uygulanmaya devam etti.

