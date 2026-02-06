  1. Anasayfa
  İstanbul'da ünlülerin spor salonuna ''uyuşturucu'' baskını

İstanbul'un lüks semti Bebek'te spor salonuna ''uyuşturucu'' baskını

Uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen İstanbul'un lüks semti Bebek'te ünlülerin gittiği bir spor salonuna narkotik operasyonu düzenlendi.

İstanbul'un lüks semti Bebek'te spor salonuna ''uyuşturucu'' baskını

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. 

İstanbul'un lüks semti Bebek'te spor salonuna ''uyuşturucu'' baskını - Resim: 2

İstanbul'un lüks semti Bebek'te bulunan bir spor salonuna narkotik operasyonu düzenlendi.

İstanbul'un lüks semti Bebek'te spor salonuna ''uyuşturucu'' baskını - Resim: 3

Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, spor salonunda narkotik madde arama köpeğiyle aramalar gerçekleştirildi.

İstanbul'un lüks semti Bebek'te spor salonuna ''uyuşturucu'' baskını - Resim: 4

Polis, içerde bulunanlara Genel Bilgi Taraması (GBT) sorguları yapıldı. Mekana giriş ve çıkışların bir süre yasaklandı.

