İstanbul'un lüks semti Bebek'te spor salonuna ''uyuşturucu'' baskını
Uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen İstanbul'un lüks semti Bebek'te ünlülerin gittiği bir spor salonuna narkotik operasyonu düzenlendi.
Kaynak: DHA/İHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.
İstanbul'un lüks semti Bebek'te bulunan bir spor salonuna narkotik operasyonu düzenlendi.
Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, spor salonunda narkotik madde arama köpeğiyle aramalar gerçekleştirildi.
Polis, içerde bulunanlara Genel Bilgi Taraması (GBT) sorguları yapıldı. Mekana giriş ve çıkışların bir süre yasaklandı.
