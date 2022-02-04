İstanbul'un nüfusu ne kadar oldu? Vali Yerlikaya paylaştı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'un nüfusunun 15 milyon 840 bin 900 kişiye yükseldiğini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 yılı itibariyle Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu.
Yıllık nüfus artış hızı 2020 yılında binde 5,5 iken, 2021 yılında binde 12,7 oldu.
VALİ YERLİKAYA İSTANBUL NÜFUSUNU AÇIKLADI
Megakent İstanbul'un nüfusunu paylaşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Şehrimizin nüfusu geçen yıla göre 378.448 artarak 15.840.900 oldu. Ülkemiz nüfusunun % 18.71’i ilimizde ikâmet ediyor. Km² başına düşen hemşehrilerimizin sayısı ise 3.049" ifadeleri yer aldı." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi.