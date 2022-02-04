İstanbul'un nüfusu ne kadar oldu? Vali Yerlikaya paylaştı

Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi.