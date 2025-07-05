İstanbul'un ortasında, güpegündüz silahlı soygun girişimi

Olay, saat 10.30 sıralarında Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı 5 kişi otomobille kuyumcunun önüne geldi. Araçtan inen şüpheliler, iş yerine girerek soygun girişiminde bulundu. Kuyumcu ile şüpheliler arasında arbede yaşandı. Bu sırada olay yerinde silah sesleri duyulduğu öğrenildi. Kısa sürede olay yerinden uzaklaşan şüpheliler, olay yerinden hızla kaçtı.