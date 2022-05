İstanbul'un plajları yaza hazırlanıyor

"YASAK KALKTI AMA KURALLARA UYMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kilyos'ta plaj yöneticisi olarak görev yapan Abdullah Yanlı, hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirterek, "Havaların ısınmasıyla birlikte önümüzdeki hafta plajları açmayı düşünüyoruz. 40 yıldır buradayız böyle bir soğuk görmedik. Önümüzdeki cumartesi gününden itibaren kapıları açmayı planlıyoruz. Temizliklerimiz yapılıyor, geçen sene pandemi kurallarıyla ilgili problemler vardı. Yine o kurallara dikkat etmek üzere hazırlıklarımız devam ediyor. Sadece maske kuralı kalkacak. Şezlong mesafeleri devam edecek, şezlonglar arası 2 metre olacak. Yasak kalktı ama bazı kuralları uygulamaya devam edeceğiz. Kapasitemiz belli, her sene biz kapasiteyi azaltıyoruz. Eskiden burada kapasite 6 bindi, şu an bin 600 oldu. Pandemi dönemiyle birlikte azalmaya başladık. Artık bu sayı ile daha iyi hizmet verdiğimizi fark ettik. Her şeyin fiyatı artıyor ama özel hizmet yaptığımız için biz artışla hareket edemiyoruz maalesef" şeklinde konuştu.