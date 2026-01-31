İstanbul'un sahillerinden pis kokular yükseliyor: Bu manzara mide bulandırdı

Pendik Amatör Denizciler Derneği Başkanı Hulusi Ketenci, bölgede ciddi bir çevre sorunu yaşandığını belirterek, "Pendik’te iki ayrı noktadan denize atık bırakılmaktadır. Görüntülerde de görüldüğü gibi kirlilik rahatsız edici boyutlarda. Yaklaşık 25 yıldır burada yaşıyorum. Son 5-6 yıldır bu sorun ciddi şekilde arttı. Yoğun bir koku var. Giderlerden atık suların denize boşaltıldığını düşünüyoruz. Deniz çok kötü kokuyor. Deniz altındaki canlılara yazık, günah. Denizlerimizi temiz tutmamız gerekiyor" dedi. Çocuklardan Ahsen Yağız ise, "Deniz kirliliği çok kötü. Deniz altındaki canlılara yazık. Deniz biraz kötü kokuyor. Denizlerimizi temiz tutmalıyız" şeklinde konuştu.