İstanbul'un saklı cennetleri !
İstanbul'un trafiğini kalabalığını unutun ! İşte İstanbul'un saklı cennetleri...
Karadeniz kıyısında uzun ve geniş beyaz bir kumsal. Dalgaların şekillendirdiği kayalıkların arasından denize karışan bir dere. Ve bu güzel tabloyu tamamlayan yeşil bir örtü...
İşte Çilingoz mesire yeri. İster kendinizi sıcak kumsala atın, ister sadece bu yöreye özgü "longos" tabir edilen bitki ve ağaç zenginliğini keşfetmek için yürüyüşe çıkın. Çilingoz, balık tutma meraklılarının da tercihi. Özellikle akşam güneş battığında çadır ve bungalov önündeki sohbetlerin tadına doyamayacaksınız.
Marmaracık
Yunanlı Yorgo Dimopulos, alevler ile tam 17 saat mücadele ettikten sonra kendi yaptığı 300 litre şarabı Karadeniz kıyısında küçük bir koyda sırtını çam ağaçlarına dayamış bir bölge. Balık tutmak, yüzmek, doğa yürüyüşleri, kamp, plaj gibi olanaklarıyla son zamanlarda özellikle gençlerin gözdesi.