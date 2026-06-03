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İstanbul'un sosyetik semtinde peş peşe silahlı saldırılar: 4 yaralı, 6 gözaltı

Şişli Nişantaşı'nda bir eğlence mekanına 2 gün arayla 2 silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda 4 kişi yaralanırken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
İstanbul'un sosyetik semtinde peş peşe silahlı saldırılar: 4 yaralı, 6 gözaltı - Resim: 1

İstanbul'un en hareketli noktalarından Şişli Nişantaşı, bir eğlence mekanını hedef alan peş peşe iki kanlı silahlı saldırıyla sarsıldı.

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İstanbul'un sosyetik semtinde peş peşe silahlı saldırılar: 4 yaralı, 6 gözaltı - Resim: 2

İlk olay, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 04.55 sıralarında Şişli Nişantaşı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eğlence mekanının önünde bulunan K.E., H.Y. ve güvenlik görevlisi T. Ç. silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu K.E., H.Y. ve T.Ç. ayağından yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 2 boş kovan, 1 mermi ve tabanca bulundu.

 

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İstanbul'un sosyetik semtinde peş peşe silahlı saldırılar: 4 yaralı, 6 gözaltı - Resim: 3

2 GÜN SONRA BİR DAHA ATEŞ AÇILDI

İkinci olay ise 1 Haziran Pazartesi günü saat 05.20 sıralarında aynı eğlence mekanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kasklı ve siyah kıyafetli bir kişi, iş yerine doğru tabancayla ateş açtı. Saldırıda eğlence mekanında güvenlik görevlisi olarak çalışan Y.B. kasığından yaralandı. Açılan ateş sırasında yan taraftaki bir mağazanın vitrin camına da kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İstanbul'un sosyetik semtinde peş peşe silahlı saldırılar: 4 yaralı, 6 gözaltı - Resim: 4

7 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Y. B. hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 7 boş kovan ve 1 mermi bulundu.

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