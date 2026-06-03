İstanbul'un sosyetik semtinde peş peşe silahlı saldırılar: 4 yaralı, 6 gözaltı

2 GÜN SONRA BİR DAHA ATEŞ AÇILDI

İkinci olay ise 1 Haziran Pazartesi günü saat 05.20 sıralarında aynı eğlence mekanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kasklı ve siyah kıyafetli bir kişi, iş yerine doğru tabancayla ateş açtı. Saldırıda eğlence mekanında güvenlik görevlisi olarak çalışan Y.B. kasığından yaralandı. Açılan ateş sırasında yan taraftaki bir mağazanın vitrin camına da kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.