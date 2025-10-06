  1. Anasayfa
  İstanbul'un suç haritası açıklandı: ''Esencılıs'' zirveyi kaptırdı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2025 yılının suç istatistiklerini paylaştı. Geçmiş yıllarda suç oranı en yüksek olan ve ''Esencılıs'' olarak anılan Esenyurt ilçesinin sırası dikkat çekti.

Kaynak: EkolTV
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yayımladığı verilere göre, 2025’in ilk dokuz ayında kent genelinde suç yoğunluğu en yüksek bölge Gaziosmanpaşa Şehit Anıl Kaan Aybek Polis Merkezi Amirliği oldu. Burada toplam 4 bin 66 suç kaydı işlendi.

EKOL TV'nin haberine göre Gaziosmanpaşa’yı Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği (3 bin 830) ve Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği (3 bin 174) izledi.

ESENYURT 7. SIRADA
Geçmiş yıllarda “suç oranı en yüksek ilçe” olan Esenyurt, bu yıl 7. sırada yer aldı.

Esenyurt’taki Polis Merkezi Amirliği 2 bin 770, Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi Amirliği ise 2 bin 756 suç kaydıyla listenin orta sıralarında yer aldı.

SUÇ KAYDI EN YÜKSEK İLK 10 İLÇE
Listede öne çıkan ilk 10 karakol şöyle sıralandı:

Gaziosmanpaşa Şehit Anıl Kaan Aybek Polis Merkezi Amirliği – 4.066
Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği – 3.830
Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği – 3.174
Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi Amirliği – 3.075
Pendik Çamçeşme Şehit Yüksel Taşpınar Polis Merkezi Amirliği – 2.871
Küçükçekmece Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi Amirliği – 2.793
Esenyurt Polis Merkezi Amirliği – 2.770
Esenyurt Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi Amirliği – 2.756
Pendik Yenişehir Şehit Abdullatif Türkgezer Polis Merkezi Amirliği – 2.727
Avcılar Polis Merkezi Amirliği – 2.708

