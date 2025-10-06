İstanbul'un suç haritası açıklandı: ''Esencılıs'' zirveyi kaptırdı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yayımladığı verilere göre, 2025’in ilk dokuz ayında kent genelinde suç yoğunluğu en yüksek bölge Gaziosmanpaşa Şehit Anıl Kaan Aybek Polis Merkezi Amirliği oldu. Burada toplam 4 bin 66 suç kaydı işlendi.