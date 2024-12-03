İstanbul'un suç haritası çıkarıldı: Bir ilçe hepsini solladı

Yaklaşık 16 milyon nüfusu olan megakent İstanbul'un suç haritası çıkarıldı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in derlediği bilgilere göre İstanbul'da en fazla kriminal olayın yaşandığı ilçe Esenyurt oldu. İlçede bu yıl tam 22 bin 92 suç işlendi.