İstanbul'un suç haritası çıkarıldı: Bir ilçe hepsini solladı
Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul'un suç haritası çıkarıldı. İşte en çok suç işlenen ilçeler...
Yaklaşık 16 milyon nüfusu olan megakent İstanbul'un suç haritası çıkarıldı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in derlediği bilgilere göre İstanbul'da en fazla kriminal olayın yaşandığı ilçe Esenyurt oldu. İlçede bu yıl tam 22 bin 92 suç işlendi.
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10 bin 762 suç kaydı ile Beyoğlu onuncu sırada yer aldı.
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10 bin 910 ile Şişli dokuzuncu sırada yer aldı.
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Sekizinci sırada 11 bin 84 suç ile Bağcılar yer aldı.
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